O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mostra Competitiva “As Amazonas do Cinema” abre inscrições para documentários dirigidos por mulheres

Evento celebra produção cinematográfica feminina da Amazônia Legal e Pan-Amazônia no Festival Pan-Amazônico

O Liberal

As inscrições para a 3ª Mostra Competitiva "As Amazonas do Cinema", que integra a 11ª edição do Festival Pan-Amazônico de Cinema, estão abertas até 20 de fevereiro de 2026. A participação é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela plataforma FilmFreeway (filmfreeway.com/AmazoniaDoc). A iniciativa representa uma importante janela para filmes dirigidos por mulheres da Amazônia Legal e Pan-Amazônia.

O evento principal, que sedia a mostra, ocorrerá entre 28 de abril e 06 de maio de 2026, em Belém e cidades ribeirinhas.

Diversidade e formação no audiovisual

A Mostra Competitiva tem como objetivo valorizar a produção cinematográfica feminina da região, reunindo uma seleção de curtas e longas-metragens documentais e de ficção. A programação da mostra vai além das exibições, incluindo uma série de atividades formativas como oficinas, mesas de debate, encontros e masterclasses.

A iniciativa abrange filmes realizados por mulheres cis e trans, reforçando o compromisso do festival com a diversidade e o protagonismo feminino no audiovisual.

A 11ª edição do Festival Pan-Amazônico de Cinema (AmazôniaFiDoc) conta com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais, do Ministério da Cultura e do Governo do Brasil. O evento também possui apoio cultural do Governo do Estado do Pará, do Sesc-Pará, do Fórum dos Festivais e da Prefeitura de Belém. A realização e produção são da Z Filmes e do Instituto Culta da Amazônia.

Requisitos de inscrição e categorias

Podem ser inscritos curtas-metragens (até 25 minutos) e longas-metragens ou telefilmes (a partir de 52 minutos). As obras devem ter sido finalizadas a partir de 1º de julho de 2024 e podem ser de gênero documental ou ficção. Serão realizadas duas mostras competitivas distintas:

  • Uma voltada à Amazônia Legal, com filmes produzidos nos estados brasileiros que compõem essa região.
  • Outra da Pan-Amazônia, para obras dos nove países que integram o território: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

É mandatório que os filmes sejam inéditos no estado do Pará, ou seja, não tenham sido exibidos em mostras, festivais ou plataformas digitais de acesso aberto. As obras também devem estar legendadas em português ou inglês e seguir formatos técnicos específicos, como resolução Full HD e arquivos em DCP, MOV ou MP4 (H264).

Destaques da edição anterior

A última edição da Mostra "As Amazonas do Cinema" reconheceu diversos trabalhos. Na categoria de curtas-metragens, o júri popular premiou Monteiro Lopes (PA), de Bianca d’Aquino. O júri oficial, por sua vez, destacou Cozinhando no calor de Belém e Antes da Chuva (PA), ambos dirigidos por Auda Piani. Duas produções yanomamis, Thuë Pihi Kuuwi – Uma Mulher Pensando e Yuri U Xëatima Thë – A Pesca com Timbó, de Roraima (RR), receberam menção honrosa.

Na categoria de longas-metragens, o júri oficial premiou Ãjaí: O jogo de cabeça dos Myky e Manoki (MT), do coletivo Ijã Mytyli de Cinema, e o júri popular escolheu Sekhdese (PE), com direção de Graci Guarani e Alice Gouveia.

Reconhecimento e premiação

As obras selecionadas na 3ª Mostra Competitiva "As Amazonas do Cinema" concorrerão ao Troféu Amazonas do Cinema, criado por uma artista visual local. Além do troféu, serão distribuídos prêmios em dinheiro:

  • R$ 5 mil para o melhor curta ou média-metragem.
  • R$ 10 mil para o melhor longa-metragem.

Ambos os prêmios em dinheiro serão concedidos pelo Júri Oficial. Também serão atribuídos prêmios do Júri Popular e o Prêmio Honra ao Mérito.

Visão e objetivos da curadoria

A cineasta paraense Zienhe Castro, idealizadora do AmazôniaFiDoc, assina a direção geral, produção executiva e curadoria da Mostra. A curadoria das mostras competitivas é coordenada por Débora Macdowell e Flávia Guerra, com curadoria conjunta de Monique Sobral.

Zienhe Castro ressalta o propósito da Mostra: “A Mostra tem como foco principal contribuir com uma maior visibilidade para as histórias contadas através da perspectiva de mulheres que pesquisam e produzem no território amazônico, exaltando suas narrativas, experiências e corpos”.

Ela também destaca o objetivo do processo de curadoria: “Buscamos nessa mostra competitiva, a valorização das Trabalhadoras do Audiovisual, com o intuito de promover o trabalho de cineastas, roteiristas, fotógrafas e editoras, incentivando o público a conhecer esses talentos das diversas Amazônias”.

Programação formativa detalhada

A programação formativa da Mostra inclui dois dias de atividades intensas. Serão quatro mesas de debates temáticos, mediadas por Monique Sobral (no primeiro dia) e Débora Macdowell (no segundo dia). Além disso, serão oferecidas oficinas e masterclasses específicas para realizadoras e estudantes da região, visando aprimorar conhecimentos e técnicas no setor audiovisual.

Calendário completo

Confira o cronograma detalhado da 3ª Mostra Competitiva "As Amazonas do Cinema":

  • Abertura das inscrições: 26 de janeiro de 2026
  • Encerramento das inscrições: 20 de fevereiro de 2026
  • 1ª reunião de pré-seleção: 2 de março de 2026
  • Reunião final de seleção: 9 de março de 2026
  • Divulgação dos filmes selecionados: 16 de março de 2026 (no site do festival)

Serviço

  • Evento: 3ª Mostra Competitiva “As Amazonas do Cinema”
  • Período de Inscrições: Até 20 de fevereiro de 2026
  • Plataforma de Inscrição: filmfreeway.com/AmazoniaDoc
  • Período do Evento: De 1º a 3 de maio de 2026
  • Local Principal: Cine Sesc Ver-o-Peso – Boulevard Castilhos França, nº 522/523, bairro Campina, Belém - PA
  • Regulamento e Programação Completa: www.amazoniadoc.com.br
