Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach voltou a chocar nas redes sociais ao compartilhar uma nova publicação que, segundo ela, comprovaria o envolvimento sexual com o próprio filho, Arthur. O caso já vinha sendo tratado como uma possível estratégia de marketing por parte do público.

Desde a divulgação de um vídeo íntimo envolvendo os dois, que foi barrado por plataformas especializadas em conteúdo adulto, Andressa tem sido alvo de duras críticas. Agora, um novo registro reacendeu a controvérsia em torno do caso.

Imagem publicada no X levanta novas suspeitas

Em sua conta oficial na plataforma X (antigo Twitter), a modelo publicou uma imagem em que aparece de joelhos, beijando o pênis, através de uma cueca, de um homem, que a segura com a mão. A legenda que acompanha o post é “Arthur não se cansa… e eu também não”, sugerindo que o ato erótico seria com o próprio filho.

Nos comentários, internautas questionaram se o homem presente na imagem seria, de fato, Arthur. Observações sobre uma tatuagem visível na mão dele, semelhante à que aparece em outras fotos do jovem, foram apontadas como indício de identificação.

Andressa Urach nega crime e diz que vídeo é atuação

Ela explicou ainda que a gravação foi realizada no início do ano e que deve ser encarada como uma atuação profissional. “Eu sou atriz, o Arthur é um ator. Então, são duas pessoas fazendo um conteúdo adulto, como um filme na Netflix”, declarou.

Andressa também comentou sobre a discussão jurídica envolvendo o caso. Segundo ela, “diante da lei do país, o incesto não é crime” . Apesar disso, reforçou que condena qualquer tipo de abuso e defendeu penas mais severas para crimes que envolvam ausência de consentimento.

“Agora quando é abuso, acredito que deveria existir até prisão perpétua. Se eu tivesse sido abusada pelos meus pais, eu seria a primeira a denunciar”, afirmou.

O que diz a lei brasileira sobre incesto?

No Brasil, o incesto — relação sexual entre familiares consanguíneos — não é tipificado como crime. A prática só se torna ilegal se envolver menores de 14 anos, falta de consentimento, ameaça ou violência. Nesses casos, pode ser enquadrada em crimes como estupro, estupro de vulnerável ou outras infrações previstas no Código Penal.