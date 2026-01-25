Capa Jornal Amazônia
Andressa Urach tem visto para os EUA negado novamente: 'não estava cometendo crime'

A influenciadora e produtora de conteúdo 18+ acredita que a decisão está ligada ao seu trabalho atual e a um histórico com a imigração americana

O Liberal
fonte

Andressa Urach (Marco Pinto/Divulgação)

A influenciadora e produtora de conteúdo 18+ Andressa Urach, 38 anos, teve um novo pedido de visto para os Estados Unidos negado. Ela acredita que a decisão da imigração americana está ligada ao seu trabalho atual como criadora de conteúdo adulto e a um histórico de problemas com o país.

Segundo Andressa, a exposição pública e o tipo de material que produz podem ter influenciado a negativa. Ela mencionou que, em algumas regiões americanas, a prostituição é vista como crime, o que, em sua análise, pode pesar na avaliação do pedido.

VEJA MAIS

image Vídeo adulto de Andressa Urach com o filho já foi lançado? Entenda a polêmica!
Após o anúncio na internet, a criadora passou a ser o centro das atenções em debates sobre casos de incesto na internet

image 'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza
Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

image Andressa Urach anuncia plataforma exclusiva após polêmica do vídeo com filho
A ex-Fazenda promete oferecer um espaço 'livre para criadores que estão cansados de mimimi de algumas plataformas'

Além do conteúdo adulto, Andressa Urach também atua como MC Ímola, seu nome artístico no funk. Ela declarou que tanto seu trabalho quanto as letras de suas músicas provocam reações negativas.

Receio de novas tentativas e histórico

"Sei que o que faço incomoda muita gente. As letras que canto falam de temas que nem todo mundo aceita bem", disse Andressa Urach. Para ela, esse cenário, junto ao endurecimento do discurso sobre imigração nos Estados Unidos, aumenta sua insegurança para uma nova solicitação.

"Com esse cenário atual, fico até com receio de tentar de novo. Se pessoas sem histórico nenhum já enfrentam dificuldades, imagina alguém que publicamente trabalha com conteúdo adulto", comentou a influenciadora sobre a situação.

Cancelamento anterior do visto

A influenciadora contextualizou a situação ao relembrar um episódio anterior com a imigração americana. Em uma viagem passada, seu visto de dez anos foi cancelado no momento do embarque, quando ela tentava ir para Miami. Naquela ocasião, Andressa afirmou que estava casada, tinha empresa aberta, casa própria e vida financeira estruturada.

Ela só soube do cancelamento ao chegar ao aeroporto, com as malas já despachadas. Na época, não trabalhava como garota de programa e estava grávida. Seu então marido e filho conseguiram embarcar normalmente, enquanto ela foi impedida de seguir viagem para um curso de cabeleireira.

Andressa Urach acredita que o cancelamento de seu visto, sem explicação oficial detalhada, tem relação com informações que ela mesma tornou públicas. "Acredito que o fato de eu ter contado em livro que fui garota de programa no passado foi suficiente para cancelarem o meu visto", ressaltou.

Ela enfatizou que aquela fase já havia sido encerrada e que, no período do cancelamento, estava grávida, casada e com a vida pessoal e profissional organizada. "Eu não estava cometendo nenhum crime, tinha família, trabalho, empresa e vida estruturada. Mesmo assim, fui impedida de entrar no país e agora tive o pedido negado novamente", concluiu.

