Ivy Moraes relembra meme do 'BBB 20' e solta grito prometido após eliminação de Babu

A ex-BBB Ivy Moraes divertiu internautas ao cumprir, seis anos depois, uma promessa feita durante sua participação no Big Brother Brasil 20. A mineira publicou um vídeo nas redes sociais no qual solta um grito após a eliminação do ator Babu Santana, veterano do BBB 26, quando ele deixou a casa com 68,62% dos votos, na última terça-feira (10).

O momento movimentou a web por resgatar um meme que marcou a 20ª edição do reality. Mas, na verdade, também tratava-se de uma "publi" feita pela ex-sister em seu perfil.

Relembre



Durante o confinamento, Ivy afirmou que soltaria um grito caso Babu fosse eliminado do programa. A declaração aconteceu em uma conversa com a também participante Gizelly Bicalho.

Na ocasião, Gizelly pediu que a colega evitasse a reação. “Não vai [gritar], não. Vai bater palmas, respeitar e esperar a pessoa sair com educação”, disse.

Ivy respondeu fazendo um som com a boca, sugerindo que não manteria a postura caso o rival fosse eliminado. Dentro da casa, ela chegou a votar diversas vezes em Babu, com quem teve embates.

No entanto, a promessa não se cumpriu, já que o ator permaneceu no jogo por mais tempo naquela edição.