BBB 26: Babu Santana faz revelação sobre amizade e contrato com Prior; entenda!

O ator Babu Santana fez uma revelação chocante na noite desta quarta-feira (4), durante a festa da líder Samira no Big Brother Brasil 26. Enquanto conversava com Leandro Boneco e Breno Corã, vencedor do Paredão Falso, ele explicou sobre algumas situações do passado que envolveram o BBB 20, como da vez em que precisou assinar um contrato para não se aproximar mais de Felipe Prior após o processo dele com a Justiça.

"Para você ver como não tem muito a ver com... E ao mesmo tempo, aquela parada que eu te falei. Eu assinei contrato me impedindo de encontrar com meu aliado... Você sabe", abriu o jogo Babu Santana, durante uma conversa com os outros brothers na festa da casa.

VEJA MAIS

Relembre a condenação de Felipe Prior

O ex-BBB Felipe Prior acumula, ao todo, quatro processo como acusado de estupro, dos quais dois ele já foi absolvido, um teve condenação confirmada e um aguarda decisão da justiça brasileira. O réu recebeu como pena seis anos de prisão no dia 12 de novembro de 2024 por um crime de estupro que ocorreu durante o carnaval de 2015, na cidade de Votuporanga, em São Paulo.

Na época, a defesa de Prior contestou a decisão e afirmou que o influenciador digital estaria sendo injustiçado. “Até que haja a devida alteração legislativa, nosso crime de estupro exige a violência física ou a ameaça, e não apenas o dissenso da possível vítima, como meios de constranger alguém a manter relação sexual”, disseram os advogados de Felipe Prior em novembro de 2024.

Após muitas tentativas da defesa do ex-BBB, o influenciador foi absolvido pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em dezembro de 2025. Além desse suposto crime, Prior também já foi absolvido pela Justiça de Itapetininga em um processo relacionado a um episódio registrado nos jogos universitários InterFAU, em 2018.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)