Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

BBB 26: o que Breno descobriu durante o período em que ficou no quarto secreto?

Durante o período isolado dos demais participantes, ele convidou Juliano Floss para dividir parte da dinâmica

Estadão Conteúdo
fonte

Breno e Juliano no Quarto Secreto do BBB 26 (Reprodução / Globo)

Breno, escolhido pelo público no Paredão falso contra Alberto Cowboy e Jordana, passou quase um dia acompanhando conversas da casa sem ser visto. A experiência lhe garantiu imunidade para o próximo Paredão e ofereceu uma leitura estratégica do jogo.

Durante o período isolado dos demais participantes, ele convidou Juliano Floss para dividir parte da dinâmica. Juntos, eles acompanharam diálogos que podem redefinir alianças e votos nas próximas semanas.

Descobertas do Paredão Falso

Uma das descobertas mais comentadas envolveu Alberto Cowboy. Breno ouviu o brother comentar qual seria sua combinação ideal de eliminação: Juliano, Leandro (Boneco) e Samira.

Para Juliano, a informação confirma que seu nome circula como prioridade do grupo adversário, por ser visto como elo vulnerável. A estratégia mencionada incluía explorar possíveis atritos e fissuras entre aliados.

Críticas à postura e nova estratégia

No confinamento invisível, Breno também teve acesso a críticas ao seu próprio jogo. Em uma das conversas captadas, Babu Santana avaliou que o brother poderia ter sido eliminado por não se posicionar com firmeza em embates anteriores.

Ao retornar, Breno deixou claro que pretende assumir uma postura mais direta e menos "diplomática".

Revisão de alianças e impressões

Entre os trechos ouvidos, houve especulações sobre votos futuros e movimentações internas. Gabriela teria indicado que integrantes de um mesmo quarto deveriam manter fidelidade ao grupo, o que reforça o clima de divisão.

Ao mesmo tempo, Breno escutou elogios pontuais ao seu perfil de jogador, especialmente no que diz respeito à autenticidade. O contraste entre críticas e reconhecimento parece ter sido determinante para sua nova estratégia.

Após reunir as informações, ele mostrou maior proximidade com Juliano e Samira, enquanto demonstrou desconfiança em relação ao núcleo liderado por Cowboy e Marciele.

Retorno de Breno impacta a casa

A volta de Breno aconteceu durante a festa da líder Samira e provocou uma onda imediata de reações. Parte da casa comemorou, enquanto outros participantes demonstraram surpresa e tensão.

Breno retorna com informações estratégicas, consciência de sua imagem e a certeza de que é alvo declarado em um possível paredão articulado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

PAREDÃO FALSO

BRENO

JULIANO

VOLTA

descobertas
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VARIEDADES

Primeiro vídeo do YouTube vira 'peça de museu' em Londres; confira

No espaço expositivo, também é possível observar elementos da época, como o layout original e anúncios que apareciam na página

05.03.26 10h41

MUDANÇAS

Luiza Possi anuncia transição do pop para carreira gospel: 'Vou cantar pelo amor de Deus'

Ao relembrar a própria trajetória, a cantora destacou que sempre manteve fidelidade às próprias convicções

04.03.26 18h23

BOLETIM MÉDICO

Marquito segue internado em estado grave após sofrer acidente de moto

Humorista foi extubado no domingo (1º) após procedimento de quatro horas

04.03.26 17h42

AFETO

Dira Paes celebra momento raro ao lado dos seis irmãos em Belém

A atriz paraense usou as redes sociais para compartilhar o encontro

04.03.26 17h20

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 26: o que Breno descobriu durante o período em que ficou no quarto secreto?

Durante o período isolado dos demais participantes, ele convidou Juliano Floss para dividir parte da dinâmica

05.03.26 10h43

CULTURA

'Minha Arte, Meu Negócio': o talento de empreender no campo cultural

Evento em Belém possibilitará que artistas, produtores culturais e público em geral tenham acesso a informações sobre a relação entre arte e empreendedorismo

05.03.26 8h00

BIG BROTHER BRASIL

Vídeo: Breno e Juliano voltam para casa do BBB 26, reação de Jordana viraliza e gera memes

Os participantes estavam no Quarto Secreto após “eliminação” em Paredão Falso

04.03.26 23h05

CELEBRIDADES

Manu Batidão é 'flagrada' fazendo show sem calcinha; cantora nega: ‘Verdade prevalece’

Várias montagens das partes íntimas da cantora foram divulgadas na Web

05.03.26 2h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda