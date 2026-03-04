Capa Jornal Amazônia
Vídeo: Breno e Juliano voltam para casa do BBB 26, reação de Jordana viraliza e gera memes

Os participantes estavam no Quarto Secreto após “eliminação” em Paredão Falso

Lívia Ximenes

Breno e Juliano Floss retornaram à Casa do Big Brother Brasil 26, na noite dessa quarta-feira (4), durante a Festa do Líder de Samira. Os participantes foram recepcionados por Ana Paula, Milena, Samira, Babu e Solange.

image Breno e Juliano são recebidos com alegria por aliados (Reprodução / Globo)

Alguns dos demais confinados, 'comandados' por Alberto Cowboy (que estava cumprindo o desafio do Barrado no Baile), apenas observaram, visivelmente desapontados. Jordana, Marciele e Gabi não conseguiram conter a frustração. Já Jonas sorriu ironicamente, reconhecendo que o grupo deles não está sendo bem visto no jogo - afinal, até o momento, praticamente todos os eliminados eram próximos a eles. Assista:

A reação de Jordana rapidamente viralizou, gerando diversos memes nas redes sociais. Veja alguns:

