Após boatos de namoro, Lucy Alves e Indira Nascimento vão juntas à Sapucaí

A cantora Lucy Alves e a atriz Indira Nascimento foram vistas juntas na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira(12). Lucy Alves era uma das atrações do camarote Folia Tropical, onde as artistas foram vistas juntas.

De acordo com jornal Extra, elas confirmaram estar em um relacionamento e já estariam namorando há alguns meses, mas mantiveram o romance em sigilo. Ainda segundo o Extra, após a apresentação da cantora, as duas se abraçaram e trocaram carinhos, mas evitaram fotos.

No domingo, as artistas chegaram a posar juntas para o fotógrafo do camarote Quem/O Globo. Nas redes sociais, chegaram a compartilhar o registro nos stories de seus perfis do Instagram.

No início de 2023, Lucy terminou seu último relacionamento com a produtora Victoria Zanetti. Elas estavam juntas desde abril de 2022.