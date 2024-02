Gabi Martins fica com os seios de fora após fantasia sair no desfile do Rio de Janeiro

A ex-BBB Gabi Martins, musa da Unidos de Vila Isabel, passou um por um momento constrangedor no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro na última segunda-feira (12). A parte superior da fantasia da cantora de sertanejo subiu durante o desfile, deixando-a com os seios de fora.

"Meu sutiã subiu e mostrei os peitos. Foi desesperador, mas eu sabia que tinha que continuar e dar o meu melhor para a minha escola. Tive crise de choro quando saí", contou Gabi ao colunista Lucas Pasin, do portal UOL.

Fantasia de Gabi Martins subiu e mostrou seios da musa da Unidos de Vila Isabel (Reprodução / Redes Sociais)

A musa afirma que fez questão de seguir até o fim na Marquês de Sapucaí sem pensar muito na fantasia. "Chorei, mas acho que o desfile foi incrível. É importante dizer que a Vila Isabel arrasou, acredito que temos muita chance!", destacou.