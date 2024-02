Xuxa critica fala de Baby no carnaval: "Dá vergonha"

Xuxa se posicionou sobre a polêmica do discurso de Baby do Brasil, que causou um momento de constrangimento durante uma apresentação no carnaval de Salvador, junto com Ivete Sangalo. Na ocasião, Baby disse que era preciso procurar Deus porque “o apocalipse está próximo”.

Nas redes sociais, a rainha dos baixinhos lamentou a fala de Baby.

“Dá vergonha de atitudes como essa, pois Baby é alguém que me decepcionou, sempre tive muito carinho por ela e hoje? Tenho certeza que a decepção faz parte do seu nome”, escreveu Xuxa.

A cantora ainda elogiou a forma como Ivete lidou com a situação toda. A Baiana deu uma invertida em Baby e disse que iria "macetar" o apocalipse — em referência ao hit do Carnaval. "Veveta foi simplesmente linda e educada”, declarou Xuxa.

Os comentários de Xuxa foram feitos em uma publicação do reverendo Caio Fábio D'Araújo Filho. A apresentadora ainda disse que ele foi “educado demais”, ao falar sobre a atitude de Baby.

Baby também se posicionou nas redes sociais disse ser amiga de Ivete Sangalo. "Divergência de opinião não é motivo para brigas”.

Sobre o caso

A fala de Baby ocorreu na arquibancada, quando Ivete passou com o trio, durante o carnaval. A evangélica então aproveitou o microfone para falar: "nós entramos em apocalipse". "O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos", disse a ex-vocalista do grupo Novos Baianos.

Ironizando a fala, Ivete respondeu fazendo uma referência a sua música e mudando de assunto.

"Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ele".