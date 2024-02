Gloria Groove lança 'Modo Xuxa', clipe com participação de Xuxa Meneguel

A artista Gloria Groove lançou recentemente o seu novo álbum chamado de “Futuro Fluxo”, um disco recheado de referências e que alia o funk à uma espécie de futuro alternativo e tecnológico. O projeto musical traz participações especiais de grandes cantoras nacionais, entre elas Pabllo Vittar, Anitta, Ludmilla e Valesca Popozuda.

O novo trabalho da cantora foi lançado em 9 de novembro, mas ganhou mais força recentemente, com a divulgação do clipe “Modo Xuxa”, uma das canções do disco que tem forte ligação com Xuxa Meneguel.

Gloria Groove afirma que “Futuro Fluxo” é um álbum mais descontraído, onde ela se permitiu brincar com conceitos e se divertir muito durante as composições e gravações.

“Todo esse projeto nasceu no verão de 2022 pra 2023, quando eu estava apresentando o ‘Música Boa’. Era um momento muito divertido na minha vida, onde eu passei muito tempo no Rio de Janeiro, perto da casa da Xuxa, onde eu descobri muita diversão, muito aproveitamento. O final daquele ano já era meu momento de celebrar conquistas, e é por isso que Futuro Fluxo já nasce sendo uma celebração, porque são as músicas que eu escrevi como pano de fundo da minha vida dando certo”, explica a artista.

Modo Xuxa

O clipe musical “Modo Xuxa” faz parte dessa celebração relatada pela cantora. O vídeo, se trata de um festival de referências à rainha dos baixinhos e inclusive conta com a participação dela como uma espécie de vilã intergaláctica. As imagens do clipe mostram cenários extremamente coloridos, com cores vibrantes que saltam à tela. Além disso, as cenas se relacionam com o universo dos videogames, integrados em um cenário recheado de efeitos visuais e com alusões a jogos como Guitar Hero e Dance Dance Revolution

Sobre o clipe musical “modo Xuxa”, a cantora declara que se trata realmente de uma homenagem à Xuxa Meneguel, uma grande inspiração na carreira artística de Gloria Groove.

A Xuxa é um ícone, uma lenda, e a gente finalmente chegou numa era onde ela se tornou um pedaço da iconografia. Não existe falar de Drag, de produção, de carreira de artista pop no Brasil, sem falar de Xuxa, é a minha forma de honrar toda essa história. Além disso, a construção do Modo Xuxa ocorreu no Xuxa 60, em 2023, no ano em que fiz parte do navio da Xuxa, então também é um registro da nossa amizade e do tanto que essa mulher me abraçou. Acho que quando as pessoas merecem homenagens a gente tem que homenageá-las em vida, a gente tem que dar flores em vida e foi o que eu busquei fazer com ‘Modo Xuxa’.

A Drag Queen sempre teve uma admiração muito grande por Xuxa, uma paixão que foi construída quando ela ainda era uma criança.

“Quando eu era criança a Xuxa já estava na era só para baixinhos e minha infância foi muito marcada por esse pedaço da carreira dela, pelo mundo da imaginação, o programa pelo qual eu participei, como Danielzinho no Balão Mágico. Eu também tenho um público infantil muito grande e isso sempre foi uma coisa verdadeira e uma coisa a cada dia mais forte”, destaca a artista.

Gloria pontua que fica muito feliz ao perceber que pessoas fazem um paralelo entre ela e a rainha dos baixinhos, que têm semelhanças nas suas expressões artísticas. Essa correlação também inspirou ela a compor “Modo Xuxa”.

"Naquela fase da minha vida, 2021, 2022, sempre me contavam histórias de que tal criança gostava muito e a pessoa dizia ‘na minha casa você é tipo a Xuxa’, ‘porque meu sobrinho te ama’, minha irmãzinha te ama’, e eu achava aquilo muito lindo, sabe? Achei muito lindo a Xuxa ser um referencial, um paralelo. Nisso foi nascendo uma brincadeira, uma ‘tiração’, e brotou na minha cabeça a possibilidade de existir uma música, um trap chamado Modo Xuxa”, salienta.

Futuro Fluxo

O novo álbum da cantora possui 13 faixas, sendo que 10 delas possuem participações especiais. Um dos destaques pontuados por Gloria Groove neste trabalho é a valorização do funk como expressão artística da periferia e que está representado por muitos artistas da cena musical.

“A minha intenção com o futuro fluxo é de mostrar para as pessoas o quanto a nossa cultura é rica. De mostrar que, não é porque você não consegue entender aquela realidade, que aquilo é menos complexo, menos difícil. Gravando os feats e vendo essas pessoas executando minha frente, tipo MC Gui, MC GW, MC Jhenny, MC Alef. Cara, é muito difícil fazer o que essas pessoas fazem. Pouquíssimas pessoas vão conseguir entrar num estúdio, improvisar daquela forma e trazer daquela forma um repertório próprio. No fim, o que eu espero que fique é que vale muito a pena olhar com essa grandiosidade, com esse bom humor para um estilo que é nosso e que merece esse reconhecimento”, afirma a artista.

Gloria Groove também explica que “futuro fluxo” é um projeto musical que permitiu mais relaxamento em sua vida, um trabalho onde ela conseguiu se divertir sem grandes pressões de produzir sem parar.

“Eu aprendi que não é sobre ficar executando e executando, eu precisava também me divertir um pouco. Acho que antes do processo musical de Futuro Fluxo eu tinha outras prioridades e esquecia um pouco de vibrar, sabe? Esse álbum me mostrou que é sobre você se divertir, porque se não, você só fica fazendo, fazendo e nunca celebra”.