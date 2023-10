Glória Groove é escolhida para ser príncipe na festa de 15 anos da prima-sobrinha

Gloria Groove encantou os seguidores ao compartilhar que foi escolhida por sua prima-sobrinha para ser o príncipe e dançar a valsa em sua festa de 15 anos, na última quarta-feira (25). Longe das roupas extravagantes da drag queen, Daniel Garcia, conforme conhecido por sua família, apareceu vestido com um terno branco com detalhes prateados. Já a debutante usava um vestido champanhe com muito brilho. O clique foi compartilhado nos Stories do Instagram.

VEJA MAIS

Em uma série de publicações, o artista aparece dançando valsa com a prima-sobrinha ao som da música “Um Mundo Ideal”, versão em português da canção que faz parte do filme “Aladdin”, da Disney. Por ser dublador, Daniel contou a parte masculina da canção.

“Hoje, um dia de muitas emoções. Fui príncipe na festa de 15 anos da Giovana, prima-sobrinha, que vi nascer e crescer”, escreveu ele.