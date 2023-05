Drag Queen e modelo Halessia é destaque no Festival de Cannes

A Drag Queen e modelo brasileira Halessia, 25 anos, foi destaque no Red Carpet - tapete vermelho - do Festival de Cannes, um dos festivais internacionais de cinema mais prestigiados do mundo. Halessia posou ontem, 17, para as fotos usando um look listrado formando uma zebra na parte dos ombros, na première do filme "Jeanne du Barry", no Grand Théâtre Lumière. A foto foi publicada em seu Instagram e foi bastante elogiada.

Halessia é performada pelo artista de cabelo e profissional de criação de perucas e laces, Felipe Cavina. Ela já produziu laces para as cantoras Luísa Sonza, Anitta e Gloria Groove. Além de profissional da beleza, ela é modelo e elabora “montações” escandalosas.

Recentemente foi fotografada pela Vogue Brasil. Está a mais de um ano trabalhando como modelo, estrelou campanhas, capa da Vogue e desfiles na São Paulo Fashion Week. A carreira despontou há pouco tempo, no entanto, a modelo saiu de Florianópolis para São Paulo há cinco anos para realizar suas aspirações profissionais. "vim atrás do meu sonho de trabalhar como drag e como modelo. Aos poucos, fui conseguindo oportunidades", disse.

"Comecei a carreira como maquiadora e peruqueira. Até hoje tenho uma loja de perucas, onde produzo várias celebridades como Luísa Sonza, Anitta, Gloria Groove, Pocah e Gkay, entre outras celebridades. Passei a produzir meus próprios conteúdos de moda online, publicando ensaios como drag, até que fui chamada para meu primeiro desfile. Desde então, vieram diversos convites e não parei mais", relembrou.

Halessia tem contrato com a WAY Model, de Anderson Baumgartner, agência que cuida dos trabalhos de Sasha Meneghel, Carol Trentini e Alessandra Ambrósio. Além de modelo, também é DJ e performer desde 2015. "Trabalhei como drag viajando todo o Brasil, fazendo shows e tocando como DJ em casas noturnas do sul ao nordeste. Já fiz performance até em Berlim! Hoje, procuro usar a moda e a arte drag sendo LGBTQIA+ para ocupar espaços onde ainda somos minoria", finalizou.

Para conhecer mais de Halessia, é só seguir em suas redes, que no TikTok com o usuário @halessiar ultrapassa 3,8 milhões de seguidores e no 588 mil no Instagram como @halessia.