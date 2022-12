Paraense realiza sonho de conhecer Luciano Huck durante participação no 'Domingão com Huck'

Após viralizar na internet com um vídeo pedindo para conhecer o apresentador Luciano Huck, a jovem Ana Clara Aguiar, de 25 anos, moradora de Belém, realizou o grande sonho na tarde deste domingo (11), durante participação no programa Domingão com Huck, da TV Globo, no Rio de Janeiro.

Sentada na plateia, Ana Clara teve a oportunidade de ganhar um beijo e um abraço do ídolo durante uma ação promocional da atração.

" A primeira fatia eu preciso dar pra alguém (da plateia), é isso?", perguntou o apresentador. "Eu sei pra quem eu vou dar a fatia, ela veio de lá de Belém do Pará pra me ver aqui", revelou Luciano Huck enquanto caminhava em direção ao público.

Na arquibancada, o apresentador sentou do lado da jovem e perguntou se ela estava bem, revelando estar muito feliz pela presença de Ana Clara no programa. Ela estava acompanhada por uma equipe da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Belém, onde Ana, que tem síndrome de Down, é atendida. "Um beijo pra APAE lá de Belém que ajudou ela a vir aqui", disse.

No mês passado, com a ajuda de amigos APAE, a jovem gravou o vídeo viral que chegou até o grupo O Liberal e, também, à produção de Luciano Huck. A família da moça, então, foi contatada e convidada a participar do programa dominical.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, na manhã deste domingo, Ana Clara afirmou estar muito feliz com a oportunidade e agradeceu a todos que contribuíram para que o seu sonho se tornasse realidade.