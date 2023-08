Gloria Groove lança versão ao vivo de 'Coisa Boa' com o bordão paraense 'Endoida Caralh#'; vídeo

O bordão “Endoida Caralh#” ganhou o Brasil e o mundo, literalmente. Depois que Anitta e Pedro Sampaio disseminaram com o clipe de “No Chão Novinha”, gravado em Belém, em 2021, a frase passou a ser conhecida nacionalmente.

Depois disso, ainda no fim daquele ano, foi a vez de Marina Sena e Karol Conká ouvirem o bordão dos paraenses. No Festival Psica, elas se divertiram quando o público mandou vários “Endoida Caralh#” nas suas apresentações.

Agora foi a vez de Gloria Groove imergir no bordão. Com a liberação dos primeiros clipes do "Lady Leste Ao Vivo" nas redes sociais e no Youtube, o Pará já marcou presença. No fim da música “Coisa Boa”, o público puxa o bordão, os dançarinos e Gloria Groove se entregam a animação.

"Lady Leste Ao Vivo" é uma versão em álbum do show de sua última turnê.