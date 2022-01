Público de Macapá faz o coro 'Endoida, caralh* no show de Luísa Sonza

O hino "Endoida, caralh*' caiu no gosto do público após ser divulgado para o mundo no clipe "No chão novinha" da cantora Anitta e Pedro Sampaio. Durante a passagem da artista por Belém, no último mês de novembro, ela ficou encantada com a participação e empolgação dos paraenses.

Ela chegou a comentar nas redes sociais sobre o hino. Depois disso, o público vem aperfeiçoando o coro, que já chegou em outros palcos do país. Em Macapá, a cantora Luísa Sonza ficou encantada com o coro puxado pelo público.

[instagram=CYgISweqWAB}

VEJA MAIS