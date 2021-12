VÍDEO: Após clipe em Belém, Anitta solta 'Endoida caralh*!" durante show em Natal

A cantora Anitta parecer ter incorporado de vez o dialeto paraense, especialmente das Aparelhagens. Durante show em cima de trio em Natal (RN), a estrela do pop brasileiro engatou um 'endoida ca%#$', frase que marcou a gravação do clipe "No chão, novinha', filmado nas ruas de Belém.

O público, que acompanhava com grande energia, curtiu o incentivo da cantora e incendiou a pista.

VEJA MAIS