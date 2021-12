'Endoida Caralh*': Leona Vingativa pega embalo com Anitta e lança novo videoclipe; assista

Depois da passagem Anitta por Belém do Pará, Leona Vingativa correu para pegar carona no lançamento da patroa. Nesta sexta-feira, 10, mesmo dia em que Anitta mostrou ao mundo o videoclipe de "No Chão Novinha", Leona presenteou os fãs com a música e videoclipe "Endoida Caralh*", lançado no final desta tarde.

A letra faz referência a todo o buzz gerado na capital paraense com a passagem de Anitta, quando "Endoida Caralh*" - reação comum durante algumas músicas em festas de aparelhagem - parece ter ficado na boca da artista.

Assista:

Renan Carmo, produtor de Leona, conta que a ideia da música surgiu durante as gravações do clipe de Anitta em Belém, em que Leona foi uma das convidadas. A equipe então correr para escrever, gravar a música e também o videoclipe.

"A gente precisou correr para que tudo ficasse pornto para conseguir lançar hoje, junto coma a Anitta. E graças a Deus deu tudo certo", comemora o produtor.

Renan assina a letra junto a Léo Platô, diretor do videoclipe. A canção, um puro tecnobrega, tem produção de Will Love, da Gang do Eletro. Nas cenas, Leona recebe uma ligação de Anitta, que a convida para gravar um videoclipe, e Leona, claro, aceita.

Na produção, Leona veste ainda uma das peças conceituais de Labo Young, que assina o styling ao lado de Ketlen Suzy, Ale Ferreiro e Marcelo Migs.