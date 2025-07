Pé Na Areia: Influenciadores paraenses se preparam para festival de verão em Salinas

O aguardado coquetel de lançamento do Festival Verão Sal Pé Na Areia 2025 agitou a cidade de Belém nesta última quinta-feira (3). Dando início à contagem regressiva para o evento, a cerimônia também serviu como termômetro para a empolgação dos influenciadores digitais paraenses, peças-chave na divulgação e na vivência do festival. Nomes como Thays Sintra, Patrick Peixotos, Luan Cunha, Natasha De Paula e Claymara estiveram presentes, compartilhando suas expectativas e os preparativos para o verão cheio de atrações em Salinópolis.

Com datas marcadas para 11, 12, 18 e 19 de julho, na Praia do Atalaia, o festival já movimenta as redes sociais e os influenciadores estão a todo vapor já nos preparativos para os shows. Thays Sintra disse que já está separando seus looks e aguarda ansiosamente para prestigiar mais esta edição.

"O Pé Na Areia é sempre um evento que a gente espera todos os anos. Eles sempre trazem uma programação incrível e todo mundo se prepara para julho, seja para malhar ou para aproveitar a praia com a família. E estar na praia, ainda com o Pé Na Areia acontecendo, com esses cantores incríveis, fica ainda melhor", diz a blogueira.

Para ela, o coquetel já deu um "gosto de quero mais" para o que vem por aí. Com mais de 15 atrações, ela garante que Léo Santana e Bel Marques são os cantores que mais quer ver neste fim de semana e promete compartilhar cada momento com os internautas.

"Vou mostrar tudo para eles. A gente sempre prepara dicas de look, cuidados com o verão e com a pele, por causa do sol, e a grande chave como produtora de conteúdo são os looks e ensinando a como aproveitar com responsabilidade em Salinas", complementa.

A influenciadora Claymara disparou elogios à organização do coquetel. Segundo a blogueira, tudo estava impecável e agora só resta esperar o grande dia. "Está tudo lindo, a decoração, o ambiente. Estou mega ansiosa, contando os dias, já na organização do look. Das atrações, Léo Santana, Nattanzinho e Safadão são os que eu mais sou apaixonada e que quero ver."

O influenciador Luan Cunha também promete marcar presença no Pé Na Areia. Ele diz que as expectativas estão a mil e os shows mais aguardados são os de Wesley Safadão e Léo Foguete. "A cada ano a produção se supera, tanto em programação, quanto em atração. Se tratando de verão, julho, a gente tem que estar lá para curtir."

Animado, o paraense Patrick Peixotos diz que não vê a hora de viver essa experiência. São atrações incríveis e todas moram no coração do influenciador. "Meus seguidores podem esperar tudo, porque vou compartilhar toda a minha experiência, desde bastidores até os shows. Participar de um evento grandioso como esse é muito importante. Com a nossa visibilidade, a gente atrai outras pessoas que podem não conhecer o evento e com certeza vão amar. O Pé Na Areia já tem o seu público e poder unir com o nosso é ótimo, todo mundo aproveita o festival", enfatiza o publicitário.