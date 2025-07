‘TV Colosso, O Musical’ chega a Belém para apresentações no Theatro da Paz neste fim de semana

Após passar por São Paulo e Rio de Janeiro, o espetáculo “TV Colosso, O Musical” desembarca em Belém para apresentações no Theatro da Paz neste sábado (05/07), às 17h, e no domingo (06/07), em duas sessões: às 15h, com acessibilidade em audiodescrição e libras, e às 17h30. A montagem faz parte da turnê nacional que comemora os 30 anos do programa infantil exibido originalmente pela TV Globo. Os ingressos estão à venda no site Ticket Fácil, com valores entre R$ 15 e R$ 100. A classificação é livre, sendo exigida a presença de pais ou responsáveis legais para menores de 12 anos. Crianças de até dois anos não pagam.

Com direção artística de Luiz Ferré, criador dos personagens originais, o musical reúne Priscila e os demais integrantes da “TV Colosso” em uma história de aventura, apresentada em formato teatral.

Segundo Luiz Ferré, a chegada do espetáculo a Belém é um momento especial para toda a equipe. Ela afirma que a expectativa é grande, especialmente por se apresentar no Theatro da Paz, que classificou como ‘um templo do teatro nacional’.

Ferré contou que essa é a primeira vez que a montagem chega à região Norte e destacou a emoção de celebrar a cultura paraense com referências locais dentro do próprio roteiro do musical. “Temos um personagem que trocou a Nova Zelândia por Belém do Pará. É uma homenagem à cidade e à música local que tanto admiramos”, explicou.

O diretor também comentou sobre a reação do público nas apresentações pelo Brasil, ressaltando que o espetáculo tem emocionado gerações diferentes. Ele afirmou que é comum ver adultos, que cresceram assistindo à TV Colosso, levando seus filhos ao teatro e apresentando os personagens com carinho e entusiasmo. “É muito emocionante ver o público saindo tocado pelo espetáculo. As crianças se encantam, vibram, querem abraçar os personagens, e os pais revivem memórias da infância. Isso confirma que a TV Colosso virou um ícone da cultura pop brasileira”, disse.

Ao falar sobre o processo de criação do espetáculo, Ferré revelou que o musical foi concebido para dialogar com o passado, o presente e o futuro. Ele explicou que o enredo, que envolve uma viagem no tempo, foi cuidadosamente pensado para atingir tanto os adultos nostálgicos quanto as novas gerações.

“A ideia era reunir os principais personagens da galeria da TV Colosso, resgatar músicas marcantes com arranjos modernos e criar uma experiência que fosse divertida, envolvente e comovente. Estamos muito felizes por trazer tudo isso agora para o público de Belém”, acrescentou.

O roteiro é assinado por Adão Iturrusgarai e André Catarinacho, com colaboração de Thereza Falcão. A montagem é realizada pela Globo em parceria com Criadores e Criaturas, Inova Brand, Ziss Produções e Everybody Entretenimento, com patrocínio do Ministério da Cultura e da Brasilprev, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O espetáculo tem duração de 70 minutos e apresenta uma narrativa que gira em torno de uma ameaça vinda do futuro: uma invasão de cães cibernéticos liderados pelo Vira-Lata de Aço, que pretende levar o personagem Gilmar das Candongas para o ano de 2090. A missão é substituir a tradicional emissora fictícia por uma versão tecnológica chamada “TV Colosso das Galáxias”.

Durante a apresentação, bordões clássicos do programa, como “Bom dia, Galera!” e “Tá na hora de matar a fomeee!”, voltam a ser ouvidos pelo público. Em cena, Priscila se une aos Gilmares e a outros personagens para tentar impedir a mudança e preservar o espírito da equipe original.

SERVIÇO

Espetáculo 'TV Colosso, O Musical'

Datas e horários: 05/07 (sábado), às 17h, e 06/07 (domingo), às 15h e às 17h30;

Local: Theatro da Paz – Avenida da Paz, Praça da República, S/N, no bairro da Campina, em Belém.