Colônia de Férias: +B Supermercados promove momentos de diversão para a criançada

As férias chegaram, e no +B Supermercados Plaza elas vêm acompanhadas de uma programação completa para toda a família! Enquanto os adultos aproveitam os preços especiais e as experiências do verão +B, além do melhor da gastronomia no restaurante Villa Plaza, as crianças mergulham num mundo de brincadeiras, criatividade e movimento com a Colônia de Férias do Villa Plaza Park.

Até o dia 11 de julho, o complexo infantil dentro do +B Supermercados Plaza, localizado na av. José Malcher, se transforma em um verdadeiro universo de alegria e descobertas para crianças de 3 a 14 anos. São tardes inteiras recheadas de atividades, amizades e momentos inesquecíveis!

Programação especial

A programação da Colônia de Férias do Villa Plaza Park acontece das 14h30 às 18h30 e conta com oficinas criativas de culinária, slime, massinha, entre outras. Além disso, as crianças terão um momento de diversão que mexe com o corpo e a imaginação: o funcional kids.

Para deixar a diversão ainda melhor, as crianças terão a oportunidade de assistir shows de mágica, com muitas surpresas e encantamento, além, é claro, de muitas brincadeiras em equipe, assim como tempo livre para explorar o parque, que conta com uma estrutura completa. Tudo isso em um ambiente seguro e cuidadosamente preparado para receber os pequenos com carinho e estrutura.

Complexo infantil Villa Plaza Park conta com uma estrutura completa para receber os pequenos (Divulgação/Grupo Mais Barato)

Investimento

As inscrições podem ser feitas de forma flexível, com opções que se adaptam à rotina das famílias: o valor da diária é R$ 89, enquanto pacotes promocionais oferecem desconto para períodos mais longos — uma semana custa R$ 400 e duas semanas saem por R$ 700. É a oportunidade ideal para garantir momentos de lazer e aprendizado durante as férias. As vagas são limitadas!

Para mais informações entre em contato pelo telefone (91) 99319-1582 e no perfil no instagram do Villa Park Plaza. Não fique de fora e garanta a vaga do seu pequeno nessa temporada de diversão!

No +B Supermercados, o verão é completo: tem sabores irresistíveis, experiências e agora também as férias mais animadas da cidade! Para você e sua família aproveitarem a cada momento.