Luccas Neto apresenta show inédito em Belém

Luccas Neto traz para Belém o seu novo show: “Luccas e Gi em: O Mundo de Magia e Fantasia”. O espetáculo que reúne efeitos especiais, dança, música e coreografias, será exibido pela primeira vez na capital paraense.

Em “Luccas e Gi em: O Mundo de Magia e Fantasia”, Luccas Neto traz um show de diversão, aventura e aprendizado, ao lado de sua irmã Gi. Juntos, eles apresentam diversos tipos de profissão às crianças, revelam o que cada uma exerce e contam o que querem ser quando crescer.

O show conta ainda com a participação do Super Foca e da Super Sereia, lutando contra vilões. Luccas Neto também apresenta o mundo do Príncipe Lu e conta histórias sobre o reino de Lucebra.

Natural do Rio de Janeiro, o empreendedor, ator, produtor e roteirista Luccas Neto é um dos maiores nomes do entretenimento infantil e infantojuvenil do país. Recentemente, seu canal no YouTube atingiu a impressionante marca de 45,9 milhões de inscritos, se consolidando entre os três maiores canais da plataforma no Brasil e o primeiro com conteúdo voltado para o público infantil.

Em menos de um mês, seu canal conquistou 1 milhão de novos inscritos, elevando-o da quarta para a segunda posição no ranking nacional.

Agende-se

Luccas e Gi em: O Mundo de Magia e Fantasia

Data: 24 de novembro

Hora: 17h

Local: Arena Mangueirinho - Rod. Augusto Montenegro, 524 - Castanheira, Belém

Ingressos: Play Games, Lojas Sonho dos Pés, Lojas Kings Sneakers e bilheteriadigital.com.br

Informações: 91 98352-7016