Andressa Urach e youtuber do Flamengo aparecem juntos: 'Ferro nela'

Andressa Urach, criadora de conteúdo adulto, apareceu ao lado de um youtuber famoso e a internet ficou agitada pelo encontro, que aconteceu durante uma festa no Rio de Janeiro, na madrugada do último domingo (16/02). Ela compartilhou uma foto com o flamenguista Fernando Gil, que já teria sido convidado pela influenciadora para fazer uma parceria erótica.

A foto foi publicada nos Stories do perfil oficial de Urach no Instagram, ainda durante a festa. Na legenda, ela revelou: "Veio no Baile do Presidente atrás de mim. Essa semana tem ferro nela".

Durante uma live de Gil, ele teria afirmado que gravaria conteúdo adulto com Andressa. A partir daí que o convite surgiu, segundo a ex-A Fazenda num podcast: "Há uns meses, ele publicou uma live dizendo que queria gravar comigo". Ela chegou a enviar um convite pelas redes sociais, mas até agora não recebeu resposta.

Depois da publicação da foto, os internautas repercutiram com especulações e comentários sobre o encontro dos famosos, ainda que não tenha nenhum aparceria confirmada.

Confira as reações dos internautas:

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)