VÍDEO: Gaby Amarantos dança funk e brega com coreógrafa queridinha das redes no Vidigal

Quando o molho paraense encontra o tempero carioca, o resultado é dança e muita sintonia. Foi assim no vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (13), reunindo a cantora Gaby Amarantos e as bailarinas e coreógrafas Aline Maia e Darlita Albina em uma gravação especial realizada no Vidigal, no Rio de Janeiro.

O vídeo foi compartilhado por Aline que convidou Gaby, para participar da gravação. Nas imagens, as três aparecem dançando ao som das músicas “Short Beira C*”, “Eu Tô Solteira” e “Foguinho”, faixas do novo álbum da cantora paraense, “Rock Doido”. No conteúdo, elas transitam entre passos do funk e do brega.

“O Rock Doido de Belém veio parar aqui no RJ, e o resultado foi esse! Quem aí já tá pronto pra se jogar na aparelhagem?”, escreveu Aline no post.

Nos Stories do Instagram, Aline comentou que a gravação aconteceu após a participação de Gaby Amarantos no Prêmio Multishow 2025, onde ela conquistou o troféu 'Brega do Ano'. “Estou muito satisfeita com o resultado”, afirmou a coreógrafa. “Eu sou apaixonada por Belém do Pará. Foi uma honra dirigir o vídeo”, complementou.

Conhecida por seus conteúdos de funk nas redes sociais, Aline Maia soma mais de 681 mil seguidores e já trabalhou com artistas como Anitta, Kevin O Chris, Burna Boy e CeeLo Green. Nas últimas semanas, ela ficou ainda mais conhecida por viralizar dançando samba ao lado de Paolla Oliveira.