Festival Psica realiza segundo dia com nomes de peso como Martinho da Vila e Wanderley Andrade

Neste sábado, 13, no estádio Mangueirão, em Belém, o Festival Psica 2025 realiza seu segundo dia de atrações. Grandes nomes da música brasileira se juntam a artistas da safra mais recente de vozes da música popular brasileira para trazer ao público um espetáculo de múltiplas faces, que une tradição e inovação, com sambas, reggaes, carimbós, maracatu, pop e tecnobrega.

Os sons da floresta vão invadir o Mangueirão no final da tarde de sábado (13). O Palco Güera Mercado Livre, a partir das 17h25, traz o show Selo Caqui Apresenta "Marés", reunindo diversos artistas da nova geração paraense. Em **seguida**, Carol Lyne, Edson Gomes e Martinho da Vila com o show "Canta, Canta, Minha Gente", **encantam** os presentes com suas canções, **construídas** em décadas de carreira.

O Palco Rio Voador recebe, a partir das 18h25, os Garotin. Depois, a histórica banda Nação Zumbi com "Da Lama ao Caos", seguidos por Wanderley Andrade e Marina Sena.

Já no Palco Kabana do Nego Gerson, o público vai conferir, das 17h20 em diante, apresentações de D´Água Negra, Os Haxixins, Batucada Misteriosa e Toró Açú, AJULIACOSTA e a banda Cravo Carbono. E no Palco Karretinha, a partir de 17h05, a festa será com Cleide Roots, Baby Plus Size, Vacilo, DJ Lorran, Malka e Lucho Pacora. Rubi - A Nave do Som vai fazer a galera dançar a partir das 2h10 de domingo (14) no Palco Megazord O Boticário, encerrando o segundo dia.

O diretor do festival, Jeft Dias, explica a proposta do evento. “O Psica sempre foi um espaço para mostrar o Brasil a partir do Norte. Nesta edição, unimos gerações e estilos, do samba ao brega, do rap ao rock, do carimbó à música eletrônica, sempre a partir da perspectiva amazônica”. O Psica 2025 tem patrocínio master da Petrobras e Patrocínio de Mercado Livre via Lei de Incentivo à Cultura Rouanet, patrocínio de O Boticário, com Apoio da Tim por meio da Lei Semear.

O público pode acessar o festival levando print do QR Code do ingresso pelo app Ingresse, laudo digital, cigarro comum, carregador portátil/powerbank, câmeras portáteis ou polaroid, capa de chuva, óculos escuros, álcool em gel, além de bonés, toucas e chapéus. Também são permitidas mochilas e bolsas pequenas, pente garfo de plástico e alimentos destinados a pessoas com deficiência ou necessidades especiais.

Entre os itens proibidos estão cigarros eletrônicos, armas brancas, objetos cortantes ou perfurantes, armas de fogo, explosivos e materiais inflamáveis. Não é permitido entrar com cooler, isopor ou recipientes rígidos, garrafas e embalagens de vidro, drones, bastões de selfie, bebidas alcoólicas, cadeira de praia, capacete, câmeras profissionais ou copos térmicos.

Serviço

Festival Psica 2025 – O Retorno da Dourada

Onde: Estádio Mangueirão

Quando: 13 e 14 de dezembro de 2025

Ingressos: Passaportes a partir de R$ 100 (meia) disponíveis na [Ingresse] / Gratuidade: Lista TransFree e **PCDs**

Redes: @festivalpsica / Site Oficial