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Após fim do casamento com Ivete Sangalo, Daniel Cady viaja com antiga namorada

Segundo informações, os dois estariam passando alguns dias no continente europeu de forma discreta

Estadão Conteúdo
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Ivete e Daniel Cady ficaram juntos por quase duas décadas (Reprodução/ Instagram)

Quase quatro meses após o fim de seu casamento com Ivete Sangalo se tornar público, o nutricionista Daniel Cady parece viver um novo capítulo na vida pessoal. Ele foi visto em uma viagem pela Europa ao lado da empresária Carol Magalhães, com quem já manteve um relacionamento no passado.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, os dois estariam passando alguns dias no continente europeu de forma discreta para comemorar o aniversário de 40 anos de Daniel. Pessoas próximas ao nutricionista afirmam que Carol foi o primeiro grande amor da vida dele.

O relacionamento entre os dois teria durado cerca de seis anos ainda na juventude. Na época, familiares e amigos acreditavam que o namoro poderia terminar em casamento, mas o casal acabou seguindo caminhos diferentes.

Viagem pela Europa

De acordo com as informações divulgadas pelo Leo Dias, Daniel Cady está na Europa com Carol Magalhães desde o dia 5. A previsão é que o nutricionista retorne ao Brasil no próximo dia 19.

A viagem teria acontecido após Ivete Sangalo passar por uma cirurgia em decorrência de uma fratura na face. Depois do procedimento, a cantora recebeu alta hospitalar e segue em recuperação.

Até o momento, Daniel Cady não comentou publicamente sobre o assunto.

Quem é Carol Magalhães

Carol Magalhães é natural de Salvador, na Bahia, assim como Ivete Sangalo e Daniel Cady. Diferentemente da cantora, ela não tem ligação com o meio artístico.

A empresária atua no setor imobiliário voltado ao turismo de luxo. Seu trabalho está ligado a empreendimentos e condomínios de alto padrão na Bahia, especialmente voltados ao mercado de segunda residência, imóveis utilizados para lazer ou temporadas.

A família de Carol é conhecida na região da Península de Maraú, destino turístico bastante procurado no litoral baiano. A área reúne resorts, pousadas e propriedades voltadas ao público de alto padrão.

Nas redes sociais, a empresária mantém um perfil fechado no Instagram, seguido por Daniel Cady. Até agora, ela também não se pronunciou publicamente sobre a viagem ou sobre o suposto relacionamento.

Ligação com o meme 'Quem é essa aí, papai?'

O nome de Carol Magalhães também voltou a circular nas redes sociais por causa de um episódio antigo envolvendo Ivete Sangalo e Daniel Cady que acabou se tornando um dos memes mais conhecidos da cantora.

Durante um show, Ivete interrompeu a apresentação ao notar o então marido conversando com uma mulher na plateia. Em tom bem-humorado, a cantora soltou a frase que viralizou nas redes: 'Quem é essa aí, papai?'. O momento rapidamente se espalhou pela internet e passou a ser reproduzido em vídeos e brincadeiras entre fãs.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, Ivete chegou a cogitar, naquele momento, que a mulher com quem Daniel conversava pudesse ser Carol Magalhães. A empresária, no entanto, não estava presente no local naquela ocasião.

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