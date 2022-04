Maíra Cardi diz que irá expor segredos de Bruna Marquezine após curtida da atriz

Após Bruna Marquezine curtir um tweet no Twitter que falava sobre pagar muito dinheiro para não ler mais nada sobre Arthur Aguiar e Maíra Cardi, a coach e mulher do ator resolveu se manifestar através de um comentário em uma página de fofocas e revelou que sabe muitos segredos da atriz, mas que aceitaria um pix para ficar quieta.

"Eu falo o que acho… Quero saber quanto ela quer pagar pelo meu silêncio do que ELA SABE que eu sei sobre ela! Quem tem telhado de vidro NÃO abre a boca nem curte NADA! Mais aceito o dinheiro dela para CONTINUAR quieta como estive até agora, tudo que ela me pagar eu faço doação IMEDIATA para igreja Lagoinha Já com pedido de perdão a Deus por ter aberto a boca contando as coisas da vida dos outros , mas é que sou ser humano cheia de erros e tem coisa que não estou com espírito tão elevado assim e peço, não é sempre que sou capaz de dar a outra face! Me chama aqui @leodias ou será que a Lagoinha vai ganhar um pix?", disse Maíra no comentário da publicação da página Boxixou, confira:

O comentário foi feito em uma página de fofocas do Instagram. (Foto: Instagram)

Tudo deboche?

Após a repercussão negativa e levantamentos de que o ato seria uma chantagem, Maíra se pronunciou nos Stories do Instagram e revelou que tudo não passou de deboche. "Obviamente que era um deboche. Meu silêncio não tem pix nenhum no mundo que pague, só se quiser mesmo que eu fique quieta. Essa parte do dinheiro era um deboche. Quem fala o que quer ouve o que não quer, sempre. Tem uma coisa na vida que eu nunca esqueço é que toda ação tem uma reação. Se a gente dá conta de todas as reações, tá tudo certo, mas não é todo mundo que dá conta", disse ela.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)