Maíra fala como será reencontro com Arthur após BBB: 'Sexo de manhã, tarde e noite'

Faltando menos de uma semana para o fim de Big Brother Brasil 22, Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, acredita na vitória do marido e já confidenciou como será a comemoração.

Após três meses confiando, Arthur Aguiar é um dos queridinhos do público, e ao que tudo indica, ele deve ficar com R$ 1,5 milhão, valor do prêmio do campeão do BBB 22.

Porém, Maíra disse que pretende compensar esse tempo todo em que o marido esteve no reality e que na volta dele para a casa, ela quer e fazer "sexo de manhã, à tarde e à noite".

A revelação veio quando Maíra respondia uma caixinha de perguntas nos Stories do seu perfil no Instagram. Um internauta questionou qual é a expectativa para saída do Arthur e sobre o que ela contaria primeiro para ele, mas a coach disse não se interessar por isso, mas sim desejar a presença do marido para que juntos possam fazer outras coisas.

"Sexo, meu amor, de manhã, de tarde e de noite. Essas são as minhas expectativas, depois a gente conta, ele vê. Tanto faz", disse ela.

Há algum tempo, Maíra contou detalhes sobre sua intimidade com Arthur Aguiar. Ela chegou a revelar que o casal já transou 11 vezes ao dia: “Negócio de louco”.

“No começo, bem no começo, a gente fica empolgada. Foram 11 vezes em um dia! É muito, gente? Era um negócio de louco, um negócio muito over”, revelou Maíra.