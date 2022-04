BBB 22: Douglas Silva, Eliezer e Pedro Scooby formam o paredão da semana

Falta uma semana para a grande final e as emoções não param na casa do Big Brother Brasil. Depois da saída de Gustavo e a liderança do Paulo André, foi a vez dos TOP 5 decidirem a 'formação da berlinda' da vez

Rayanne Bulhões