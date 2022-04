BBB 22: Gustavo é eliminado com 81,53% dos votos

Gustavo até que tentou, mas foi o 15º eliminado com 81,53%, no Big Brother Brasil, nesta terça-feira (19). A disputa pelo TOP 5 foi entre os participantes, Eliezer e Paulo André, com 16,08% e 2,39%, respectivamente. A partir de hoje (19/04) faltam apenas 7 dias para o fim do game, 22ª edição.

O ex-BBB teve boa repercussão fora da casa mais vigiada do Brasil. Entrou para o game para mexer com o jogo e, segundo o discurso do apresentador Tadeu Schmidt, o advogado conseguiu.