Colunista divulga os prêmios que os últimos seis do BBB 22 já ganharam

A grande final do BBB22 acontecerá na próxima semana e um dos seis homens que restam no programa vai faturar R$ 1,5 milhão. A coluna LeoDias listou o que o Top 6 já faturou na casa mais vigiada do Brasil.

Douglas Silva

DG, como gosta de ser chamado, já levou dois carros Fiat Pulse em provas, além de R$ 10 mil em uma prova de imunidade, R$ 2.300 em uma dinâmica, uma máquina de lavar, headset, R$ 10 mil após uma prova do líder e R$ 60 mil em aluguel graças ao ZAP Imóveis. Segundo a atual tabela Fipe, os carros que o ator ganhou custam R$ 87 mil. Ou seja, apenas com estes veículos, Douglas leva quase cento e oitenta mil reais para casa.

Paulo André

O ex de Jade Picon levou R$ 100 mil em uma prova do líder, R$ 2 mil em uma dinâmica, R$ 10 mil (em uma das provas do anjo), mais R$ 10 mil como líder, máquina de lavar da Americanas, R$ 20 mil por ter chegado à final de uma prova de resistência da Americanas e mais R$ 60 mil em aluguel da ZAP Imóveis.

Arthur Aguiar

O marido de Maíra Cardi ganhou R$ 10 mil numa prova de imunidade, R$ 12 mil em compras de roupas ao vencer a Prova do Anjo C&A, R$ 60 mil em aluguel ZAP Imóveis, R$ 20 mil como líder, e R$ 2 mil em delivery da Ifood.

Pedro Scooby

O surfista faturou R$ 10 mil como Anjo, R$ 1.700 em dinâmica, R$ 10 mil em uma prova do líder e R$ 60 mil em aluguel.

Eliezer

Eli ganhou R$ 3 mil numa brincadeira, um ano inteiro de lanches e R$ 60 mil em aluguel.

Gustavo Marsengo

Ele recebe R$ 1.500 de cashback em uma brincadeira, mais R$ 1 mil na mesma dinâmica, além dos R$ 60 mil de aluguel da prova do líder do ZAP Imóveis.