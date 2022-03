BBB 22: reality da TV Globo está na reta final; veja quando acaba

A 22ª edição do Big Brother Brasil, BBB 22, está com dias contados. Para esta edição, foram acertados 100 dias de confinamento na casa mais vigiada do Brasil, a mesma quantidade de dias da edição passada. Nove participantes continuam na disputa: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eslovênia, Gustavo, Jessilane, Linn, Natália, Paulo André e Pedro Scooby.

Quando vai encerrar o BBB 22?

A disputa do BBB 22 está prevista para encerrar no dia 26 de abril. Ao fim da edição, a produção do reality agendou um programa especial, que será o episódio 101, o reencontro entre participantes da temporada. A atividade será exibida no dia 28 de abril.

Qual o valor da premiação do BBB 22?

A premiação máxima do BBB 22 será de R$ 1,5 milhão. O segundo lugar ganhará R$ 150 mil e o terceiro colocado leva R$ 50 mil.

Qual o alcance do BBB 22?

Segundo o Gshow, em um mês e meio de programa, a emissora contabilizou um alcance superior a 32 milhões de espectadores. Crescimento de 57% (+8 pontos de audiência) na média do horário em comparação com as semanas anteriores à estreia do programa, apresentado por Tadeu Schmidt. Aos domingos dobra a audiência. Na internet, foram mais 72 milhões de tweets relacionados ao reality.

Que horas vai passar a final do BBB 22?

A programação inicia às 22:35, após a novela das 9, ‘Pantanal’.