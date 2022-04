BBB 22: Boninho revela nova pegadinha para esta terça-feira; saiba qual é

Após o Jogo da Discórdia de segunda-feira (18/04) não ter consequência para os confinados no BBB 22, Boninho resolveu levar a reclamação dos internautas e participantes para a produção do programa e anunciou que ainda na manhã desta terça-feira os brothers irão enfrentar uma nova pegadinha da equipe.

Em um anúncio feito em seu Twitter, Boninho contou que pedirá para que todos coloquem suas malas na despensa, da mesma forma que os emparedados costumam fazer no dia da eliminação. A brincadeira é apenas para dar um susto nos participantes e divertir a web. Confira:

O "culpado" do susto seria Arthur Aguiar, que reclamou da falta de emoção do jogo e especulou se a dinâmica teria novos desdobramentos. "É vetar na próxima prova do líder", disse Pedro Scooby suspeitando da ação. "Pode ter a ver com o voto do próximo paredão", especulou Arthur.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)