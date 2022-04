BBB 22: Paulo Vieira conta fofoca dos bastidores do programa e expõe Rafa Kalimann

Na tarde desta segunda-feira (18), Paulo Vieira, apresentador do "Big Terapia" - quadro de humor do BBB 22 - expôs nas redes sociais uma fofoca dos bastidores do programa. No Twitter, ele comentou sobre a festa de encerramento do reality, que irá acontecer para os funcionários e acabou expondo Rafa Kalimann.

VEJA MAIS

"Vai ter uma festa dos funcionários do BBB, né? Aí parece que é tradição os apresentadores doarem uma grana pra galera turbinar a festa. Aí estava, assim, aquele climãozinho de 'quanto será que é um valor bom que eu vou sair amado pela equipe mas sem sair endividado?'", iniciou Paulo.

Na postagem, o humorista contou que estava esperando para saber quanto que Tadeu Schmidt, apresentador do Big Brother Brasil 22, iria doar:

"Aí eu estava esperando Tadeu Schmidt se pronunciar sobre o valor pra eu fazer meu cálculo. Falei pro organizador: 'tu me falas quanto Tadeu vai dar pra eu falar o meu valor!'. Eu posso facilmente dar 10% do valor que Tadeu der. É lícito. É até falta de educação eu dar mais", continuou falando.

Então, Paulo fez a grande revelação que agitou a Web: Rafa Kalimann foi a primeira a doar e deu R$ 10 mil, surpreendendo a todos."Eu e a Dani (Calabresa) estamos no desespero. Vamos falar para o Tadeu Schmidt embargar esse pix, não pode! @rafakalimann_ maldita generosa do carai", brincou.

Mas Rafa Kalimann não se incomodou com a exposição e chegou a brincar com a situação.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)