Humorista Paulo Vieira menciona saudade do Círio de Nazaré no twitter

O humorista Paulo Vieira, que está no ar na Rede Globo, apresentando um quadro do Big Brother Brasil, comentou em seu twitter, a saudade que está de Belém do Pará e do Círio de Nazaré.

Vale lembrar que Paulo foi um dos convidados do ano passado para a maior festa religiosa do norte do país, na Varanda de Nazaré promovida pela Fafá de Belém.