Rafa Kalimann nega ter ficado com Neymar e chama sociedade de machista

Rafa Kalimann acordou nessas segunda-feira, 28, com seu rosto estampado nos perfis de fofocas das redes sociais. A notícia: a ex-BBB teria ficado com Neymar. Com a grande repercussão, Kalimann resolveu falar sobre o assunto e afirmou que a "sociedade machista não sabe lidar com uma mulher solteira".

"Agora pronto, já começamos a semana com fake news. Bom dia segunda-feira. Não sei como ainda me indigno com notícias falsas e sem cabimento algum em portais que (pra mim) seriam de respeito e profissionalismo", escreveu a apresentadora.

"Já está ficando saturado, está tirando a credibilidade de quem busca fazer um trabalho sério, com verdade. Muitas vezes eu fico quieta pra não dar mais palco pra cada matéria mentirosa que vejo sobre mim. Mas até quando a gente se cala de cá e o outro lado segue inventando?", acrescentou no Twitter.

"Vem do reflexo de uma sociedade que é machista e sempre tem algo envolvendo uma mulher solteira em uma festa. Se beija todos, se não beija ninguém. Não é certo, não é aceitável nos tempos de hoje que se criem mentira sobre a vida dela [de uma mulher]", argumentou Rafa no Stories do Instagram. "Vem do reflexo de uma sociedade que ainda, por incrível que pareça, não quer saber lidar com uma mulher solteira", escreveu Kalimann.

Além do Twitter, ela também usou o Instagram para se pronunciar, usando o mesmo discurso de que a mulher solteira é sempre julgada.