Chris Rock x Will Smith: No Oscar de 2016, comediante atacou Jada Pinkett Smith

Não é de hoje que Chris Rock faz comentários machistas. Na premiação do Oscar 2016, onde muitos artistas não compareceram, porque na ocasião era o segundo ano consecutivo sem nenhum artista negro indicado, o apresentador estava lá, rindo. Will Smith não participou do red carpet e disse em entrevista disse que ele e Jada Pinkett Smith, sua esposa, estavam desconfortáveis em participar e apoiar o evento.

“ No Oscar, negros são sempre convidadas a distribuírem prêmios, até entreter [referindo-se ao comediante negro Chris Rock, que foi eleito o mestre de cerimônia do Oscar 2016]. Porém, somos raramente reconhecidos pelos nossos talentos artísticos. Será que negros deveriam deixar de participar por completo [da cerimônia]?”, escreveu Jada, nas redes sociais.

Na sua apresentação, Chris Rock relembrou do movimento de boicote em que a família Smith aderiu:

“Jada disse que não viria. É como se eu dissesse que não usarei as calcinhas da Rihanna. Ninguém me convidou!”.

Em 2022, uma piada de Chris Rock sobre Jada ser careca foi o estopim para que Will Smith subisse ao palco onde o humorista estava e o estapeasse, durante a premiação do Oscar. O que se percebe é que os desentendimentos entre o trio já é antigo.