Qual é a doença da esposa do Will Smith? Veja detalhes sobre Alopecia

Durante a cerimônia do Oscar neste domingo, 28, o ator Will Smith, que ganhou na categoria de Melhor Ator, se envolveu em uma briga com o comediante Chris Rock. O comediante fez uma piada sobre o cabelo da esposa de Will, Jada Pinkett Smith e deixou o ator furioso. Chris Rock comparou o cabelo de Jada com o da personagem de Demi Moore no filme "G.I. Joe". Demi interpreta uma personagem careca. Após xingar o comediante, Wiil levantou e deu um tapa em Chris Rock.Ocorre que Jada não está careca por motivos estéticos. A atriz sofre com uma doença autoimune, a alopecia, e já falou abertamente sobre o assunto.

Micose no couro cabeludo;

Uso de medicamentos;

Estresse;

Reação hormonal pós parto;

Uso de produtos químicos inadequados;

Lúpus eritematoso sistêmico;

Doenças como hipotireoidismo, hipertireoidismo, sífilis secundária ou líquen plano;

Deficiência de proteínas, ferro, biotina e zinco.

A alopecia é uma condição em que ocorre uma repentina perda de cabelo do couro cabeludo ou de qualquer outra região do corpo. Nesta doença, o cabelo cai em grandes quantidades em determinadas áreas, proporcionando a visualização do couro cabeludo ou da pele que antes era coberta.



Tipos de alopecia:

Alopecia areata: causada por fatores autoimunes ou emocionais, caracterizada por intensa queda de cabelo em determinadas áreas, resultando no aparecimento de placas redondas no couro do cabeludo com ausência de pelo.

Androgenética: também chamada de calvície, é causada por fatores genéticos, associados à taxa de testosterona na corrente sanguínea, e por isso é mais frequente nos homens;

Traumática: causada pelo hábito de arrancar os fios de cabelos constantemente ou por traumatismos na cabeça;

Seborreica: causada por uma dermatite, que pode ser tratada com o uso de medicamentos;

Eflúvio: que se caracteriza por um período em que o cabelo cai naturalmente, porém, quando este mecanismo se encontra desregulado, pode haver um período maior de queda de cabelo, que geralmente responde bem aos tratamentos clínicos.



Qual o tratamento?

O tratamento para a alopecia é feito de acordo com a causa. Na maior parte dos casos essa queda é tratada com o uso de medicamentos que são aplicados diretamente no local afetado e que devem ser recomendados por um dermatologista.

Para o tratamento da alopecia, é recomendado uma consulta com o médico dermatologista para que as causas sejam identificadas e o tratamento seja bem direcionado.



Algumas opções terapêuticas, especialmente para casos mais graves, são o uso de medicamentos orais, como a finasterida ou espironolactona, ou tópicos, como o minoxidil ou o alfaestradiol, por exemplo, pois favorecem o crescimento dos pelos e previnem a queda. Veja mais sobre os remédios indicados na alopecia.



Além disso, para casos mais leves ou para complementar os mais graves, pode ser vantajoso o uso de produtos cosméticos em loção ou ampolas, ou o uso de suplementos alimentares, de acordo com a orientação do dermatologista, já que também podem favorecer o crescimento do cabelo.



Existem ainda tratamentos específicos como a intradermoterapia e carboxiterapia, executados por um profissional, que só devem ser realizados, se recomendados pelo médico.

Fonte: Tua Saúde