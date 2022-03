Oscar 2022: Will Smith 'dá tapa' em Chris Rock para defender a esposa de 'piada' do comediante

Durante a cerimônia do Oscar neste domingo, 28, o ator Will Smith, vencedor na categoria de Melhor Ator, se envolveu em uma briga com o comediante Chris Rock. O comediante fez uma piada sobre o cabelo da esposa de Will, Jada Pinkett Smith, e deixou o ator furioso.

Veja:

Chris Rock comparou o cabelo de Jada com o da personagem de Demi Moore no filme "G.I. Joe", de 1990. Demi interpreta uma personagem careca.

Após xingar o comediante, Wiil levantou e deu um tapa em Chris Rock, no meio do palco.

Ocorre que Jada não está careca por motivos estéticos. A atriz sofre com uma doença autoimune, a alopecia, e já falou abertamente sobre o tema. Nas redes sociais, o assunto ficou entre os mais comentados.

Minutos depois, ao receber a premiação de Melhor Ator, Will pediu desculpas aos colegas presentes e à Academia. "Eu quero pedir desculpas à Academia. Espero que a Academia me convide novamente. Eu quero pedir desculpas a todos os colegas indicados. Esse momento é muito complicado para mim. O amor faz a gente fazer coisas malucas".

