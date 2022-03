Will Smith vence o Oscar de Melhor Ator

O ator Will Smith venceu o Oscar de Melhor Ator por seu papel em “King Richard: Criando Campeãs”. O ator já havia sido indicado ao prêmio três vezes anteriormente.

Will Smith interpretou Richard Williams, o pai das tenistas Venus e Serena Williams, no filme que conta a história do início da carreira das irmãs. A atuação de Smith já vinha sendo destacada como favorita a receber indicações e vitórias na temporada de premiações.