Oscar 2022: filho de Will Smith defende tapa em Chris Rock no Oscar: 'Assim que resolvemos'

Um dos momentos mais marcantes da cerimônia do Oscar em 2022, o tapa de Will Smith em Chris Rock foi defendido pelo primogênito da família Smith, Jaden, de 23 anos. Veja o vídeo abaixo!

Famoso por ter estrelado uma versão de 'Karatê Kid', o ator e músico Jaden Smith usou o Twitter para comentar o caso: "E é assim que resolvemos as coisas", escreveu.

Tapa de Will Smith

Chris Rock - comediante reconhecido por ser polêmico - tentou fazer uma piada com o fato de a esposa de Will Smith estar careca. Smith, por sua vez, levantou-se, foi ao palco e deu um tapa no rosto de Chris. A esposa de Will, Jada Pinkett Smith, perdeu os cabelos porque sofre de uma doença chamada Alopécia.

A cena chocou os presentes. Por algum tempo, houve questionamento se a reação de Will foi verdadeira ou se faria parte de um roteiro.

Porém, ao vencer o Oscar de Melhor Ator, Will pediu desculpas à Academia por ter dado o tapa, mas não tentou se redimir com Chris Rock.