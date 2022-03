Tapa no Oscar: Will Smith pode perder a estatueta por agredir Chris Rock?

Após Will Smith dar um tapa no rosto do comediante Chris Rock, ao vivo no Oscar 2022, o assunto roubou a cena e foi muito comentado durante e depois da premiação. Will, que ganhou o seu primeiro Oscar de Melhor Ator, chegou a pedir desculpas à Academia no momento do discurso e falou que espera ser convidado novamente ao evento. Mas o que todos se perguntam é: o ator pode perder o Oscar após agredir Chris?

Segundo uma fonte de Hollywood, existe a possibilidade de Will Smith perder a estatueta.

"Foi basicamente uma agressão. Todos ficaram chocados, foi muito desconfortável. Eu acho que o Will não aceitaria devolver seu Oscar, mas ninguém sabe o que vai acontecer agora", declarou a fonte.

A Academia do Oscar ainda não se pronunciou se pretende tomar alguma medida para punir Will Smith. Na noite de ontem (27/03), após o encerramento da cerimônia de premiação, a instituição afirmou que não tolera qualquer forma de violência.

Will Smith só poderá enfrentar algum problema judicial se Chris Rock decidir abrir um boletim de ocorrência. Até o momento, o comediante não se manifestou ou procurou as autoridades.

