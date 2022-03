Memes do Oscar: de tapa na cara à censura no Lolla, veja o que bombou na web

A noite do domingo (27/03) foi polêmica no Oscar 2022. E como já era de se esperar, rendeu muito assunto e memes na Web, pois os internautas brasileiros não perderam a oportunidade e fizeram dezenas de brincadeiras. Desde o tapa que Will Smith deu em Chris Rock, até a censura que ocorreu no Lollapalooza foi parar entre as piadas da grande noite de premiação. Entenda:

Depois do clima tenso que ficou após Wiil Smith agredir Chris Rock ao vivo, a primeira coisa que o Twitter fez foi lembrar da série do comediante. Veja os memes sobre o assunto:

A série de Will também foi uma das mais comentadas na rede social:

Até a reação da plateia acabou virando piada entre os internautas:

E até a política foi um dos assuntos no Twitter durante o Oscar 2022, assim como a censura que aconteceu no Lollapalooza, quando o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) proibiu manifestações políticas no festival. Tudo isso devido ao fato de muitos convidados ao Oscar deste ano terem escolhido usar vermelho na premiação.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)