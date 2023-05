Saiba quem é a protagonista do live action 'Como Treinar o Seu Dragão'

Nico Parker foi escalada para viver a protagonista Astrid no novo live action de Como Treinar o Seu Dragão, ao lado do ator Mason Thames, que deve interpretar Soluço na trama. A atriz, que já tinha vivido a filha de Pedro Pascal na série The Last Of Us, também é filha de uma estrela de cinema na vida real: Thandiwe Newton.

Entre algumas de suas produções recentes no histórico, Nico fez sucesso com seu papel como Sarah em The Last Of Us. Além de estrelar a série e de sua promessa como protagonista do live action de Como Treinar o Seu Dragão, a atriz participou de outra adaptação para as telonas. Em seu papel de estreia no cinema, ela atuou no live action de Dumbo.

Nico Parker é filha do casamento de mais de duas décadas de Thandiwe Newton e do cineasta e roteirista Ol Parker, conhecido por dirigir o longa Mamma Mia.

