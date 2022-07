Dungeons & Dragons: Live-action ganha primeiro trailer

Atenção! O primeiro trailer do filme “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes” foi divulgado e já está nas redes. A divulgação aconteceu durante a San Diego Comic-Con 2022. A obra, que se baseia Dungeons & Dragons, Role Playing Game (RPG) criado na década de 1970, se passa em um mundo fantástico repleto de dragões, elfos, anões e orcs. Um prato cheio para fãs da saga “Senhor dos Anéis''. Na saga, o humano Raven Hightower se arrisca, junto com seu grupo de amigos, para combater criaturas maléficas. O filme conta com um elenco de estrelas, entre eles Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant. O roteiro é assinado por Jonathan Goldstein e John Fracis Daley.