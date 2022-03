Neymar e Rafa Kalimann trocam beijos, diz jornal; jogador tem relacionamento com Bruna Biancardi

No Brasil, Neymar tem aproveitado algumas baladinhas. Depois da vitória do Brasil diante do Chile, na última quinta-feira, 24, o jogador resolveu curtir a festa de aniversário da sua irmã Rafaella Santos. Uma publicação do Extra, afirmou que Neymar foi visto trocando beijos com Rafa Kalimann na celebração.

De acordo com o site, os dois começaram há algum tempo o flerte, quando o jogador mandou uma mensagem para a apresentadora pelas mensagens privadas no Instagram. Em diversas fotos publicadas nas redes sociais, Neymar e Rafa aparecem juntos ao lado de outras pessoas da festa.

Neymar vive um romance com Bruna Biancardi. Recentemente ele chegou a postar foto ao lado dela, porém, o jogador também tem aproveitado longe de Bruna.

Além de Kalimann, o atleta aproveitou outro jogo da Seleção Brasileira no Brasil para beijar a atriz Mariana Rios. Após o ocorrido, dois dias depois, Neymar estava com Bruna em Santos, no interior paulista, para o Chá Revelação de um dos parças de Neymar, Cris Guedes, e Bianca Coimbra. Os dois foram filmados juntos.