Neymar recebe convite de 'Bruna Marquezine' em game

Os adversário de Neymar no game não perdoam o craque. Em uma live realizada no Facebook nesta sexta-feira, 14, o jogador precisou de bom humor e jogo de cintura para lidar com uma situação, como informou o site Torcedores.

Ao marcar presença no jogo “Counter-Strike: Global Offensive”, um usuário enviou a Neymar uma solicitação de amizade com o nome de Bruna Marquezine, ex-namorada do atleta.

Neymar levou na esportiva e riu da situação: “E os caras mandando solicitação escrito Bruna Marquezine?! Os caras são f****, né (risos)”, disse.

“Só tem fdp”, completou em postagem no Twitter.

O craque ainda recebeu críticas em relação aos problemas técnicos que passou o seu computador. Claro que os outros jogadores soltaram logo piadas.