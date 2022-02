Neymar completa 30 anos e Bruna Biancardi faz homenagem

Neymar completa 30 anos, neste sábado (5), e Bruna Biancardi, apontada como "affair" do jogador, postou um vídeo com os melhores momentos do casal.

"Lindoo! Você já sabe tudo o que eu te desejo... esse vídeo é apenas para deixar um pouco de nós registrado aqui! Esse é seu ano! Deus abençoe a sua vida", disse ela. Veja:

VEJA MAIS

Os boatos do romance entre os dois começaram no ano passado. A influenciadora já conheceu até a família de Neymar. Recentemente, Bruna ganhou uma curtida do jogador ao publicar uma foto de sua viagem a Caraíva, na Bahia, no Instagram.