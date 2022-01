Neymar e Bruna Biancardi aparecem juntos após passarem o réveillon separados

Neymar e Bruna Biancardi reapareceram juntos nesta segunda-feira, 3, após terem passado o réveillon separados. O casal ainda não assumiu namoro, apesar de ter feito várias aparições juntos, inclusive, na festa de natal da família do atleta do PSG, na nova mansão dele, em São Paulo.

A nova aparição de Neymar e Bruna reacende os boatos de relacionamento dos dois. A nova foto deles juntos foi publicada por amigos em uma rede social.

Festa

A festa de fim de ano promovida por Neymar, na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, começou no dia 31 de dezembro e terminou três dias depois. Ele convidou vários amigos para a festança, incluindo Gil do Vigor, David Brazil, Gabi Martins, Tierry, Rodriguinho e MC Livinho.

Mesmo com o tornozelo lesionado, Neymar curtiu a festa usando bota ortopédica.