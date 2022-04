Resumo BBB: saudade da ex, especulação e casa dividida marcam a noite de segunda-feira (18/04)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, segunda-feira (18/04), um programa cheio de tensão durante o Jogo da Discórdia do BBB 22. Além da dinâmica, os destaques marcam a casa dividida em duplas, saudades de ex-participante e muita especulação de jogo. Veja o que aconteceu:

Eliezer diz que é cômodo votar em Arthur Aguiar

Eliezer fala sobre briga de Arthur Aguiar (Foto: Gshow)

A reta final do reality já está batendo na porta e os confinados não param de especular os rumos do jogo. Após discutir com Pedro Scooby sobre a penúltima votação, onde seus aliados resolveram colocá-lo no paredão, Arthur Aguiar voltou a falar sobre o assunto com Eliezer, que afirmou que a situação era cômoda para o grupo.

"É cômodo para eles, porque até o Tadeu, quando ganhei o Líder, fala exatamente assim: 'Depois de dois Paredões consecutivos, o Eli é o Líder'. Foi a frase do Tadeu. Quando eu sentei aqui na sala para montar o outro Paredão, ele falou: 'vamos para o décimo terceiro'. Ele não fala 'vamos refazer o outro Paredão”, se referindo ao fato dos aliados afirmarem que o paredão falso não conta como paredão.

Os dois continuaram conversando e especularam se o vencedor da 22ª edição do reality seria alguém do time camarote, já que Eliezer e Gustavo são os únicos do grupo pipoca. Além disso, a dupla revelou com quem gostaria de manter a amizade fora do programa. Arthur citou o nome de Eslô, Lina, Eliezer, Pedro Scooby, PA e Douglas Silva. Já Eliezer confessou que seria Eslô, Laís, Vini, Rodrigo, Jade, Lina e Natália.

Casa dividida em duplas? Brothers analisam paredão e novos aliados

Arthur Aguiar analisa formação de duplas (Foto: Gshow)

Em conversa na área externa da casa, Arthur Aguiar e Eliezer voltaram a conversar sobre o jogo e especularam quem iria sair neste paredão, composto por Eliezer, Gustavo e Paulo André. "Acho que vai ser pau a pau, não vai ser um Paredão fácil. Vai ser até o último minuto", comentou o ator, ouvindo em resposta que a eliminação seria acirrada. Mais tarde, eles especularam que a casa acabou ficando dividida em três grupos de 2: Arthur e Eliezer, Gustavo e Douglas Silva e Paulo André e Pedro Scooby. "De fora, a leitura que eu tenho é que o Gustavo deu uma afastada no DG ao longo do programa e ficou mais próximo do Scooby", analisou o designer.

Paulo André sente saudade de Jade Picon

Paulo André e Jade Picon formaram um dos casais do BBB 22. (Foto: Gshow)

Outro marco da noite foi o questionamento de Tadeu Schmidt, que perguntou para os brothers qual menina fazia mais falta no Big Brother Brasil. Para a surpresa de muitos, Eliezer citou Eslovênia, e não seu ex-affair Natália. Douglas Silva afirmou que já sentia falta de Jessilane e Paulo André pontuou que teve uma boa conexão com todas as meninas, mas que se identificou muito com Jade Picon. Confira a escolha dos confinados:

Eliezer: "A Eslô". Douglas Silva: "A Jessi. No final, a gente teve uma troca bem maneira, bem sincera, coisa que a gente não tinha lá no início. Trocamos altas ideias". Paulo André: "Sempre tive uma relação muito legal com as meninas, mas com a Jade tive uma conexão muito maneira, me identifiquei muito com ela". Pedro Scooby: "A Jessi fez muita falta pra mim, porque depois que a gente se conectou, a gente teve muitos momentos legais. Quando ela foi embora, ficou um vazio mesmo na casa". Gustavo: "A Laís, com certeza. A pessoa que eu mais gostei, a maior surpresa aqui no programa para mim. Estou ansioso para encontrá-la, mas posso esperar mais oito dias". Arthur Aguiar: "A Eslô. A gente tinha uma troca legal. Ela se abriu, deu alguns toques. Era uma menina que eu gostava bastante".

Paulo André colocaria Douglas Silva no paredão

Douglas Silva durante o Jogo da Discórdia. (Foto: Gshow)

Com o final do reality, o Jogo da Discórdia de toda segunda-feira está cada vez mais contido, sem muito fogo no parquinho. Na dinâmica da semana, o apresentador Tadeu Schmidt pediu para os emparedados, Eliezer, Paulo André e Gustavo, apontarem quem deveria ficar no lugar deles no paredão. Pedro Scooby, Douglas Silva e Arthur foram os responsáveis por decidirem quem deveria sair. Confira a escolha dos emparedados:

Eliezer escolheu Douglas Silva: "Eu e Arthur construímos uma relação muito boa, então não faz sentido eu trocá-lo de lugar. Na lista de afinidades, seria o DG". Gustavo escolheu Arthur Aguiar: "Se tivesse que decidir entre Arthur e DG, não conseguiria escolher o DG. Então tem que ser o Arthur". Paulo André escolheu Douglas Silva: "Acho que o Arthur tem mais Paredões do que o DG, então seria o DG".

Confira a escolha dos eliminados

Pedro Scooby escolheu eliminar Gustavo Douglas Silva escolheu eliminar Eliezer Arthur Aguiar escolheu eliminar Gustavo

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web Ana Carolina Matos)